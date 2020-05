Els grans clàssics de la música, en versió coronavirus

La crisi del coronavirus ha afectat de ple diversos sectors econòmics, també la indústria musical que ha vist com s'han cancel·lat els festivals i concerts previstos per aquest estiu. L'agència de creativitat, James Brand ha volgut fer un petit homenatge a la indústria de la música versionant els títols de cançons, els logotips de bandes i les portades dels millors grups de la història de la música.Bruce Springsteen, The Cure, Queen, The Police o ACDC són alguns dels grups i cantants que han passat pel filtre de l'agència creativa. D'aquesta forma, la cançó de The Police s'ha convertit en Please, don't stand so close to me o el mític James Brown passa a sentir-se perfectament a Don't feel good. Quina versió és la teva preferida?

