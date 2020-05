El Govern ja té un pla per poder celebrar Sant Joan amb petards

🔴 @sergiodelgado76: "Hi haurà pirotècnia. El sector està treballant per adaptar-se. Però St.Joan es podrà celebrar al carrer" — Via Lliure de RAC1 (@vialliure) May 24, 2020

El sotsdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Sergi Delgado, ha explicat que es treballa per adaptar la revetlla del 23 de juny a les restriccions en vigor pel coronavirus: "Apostem per que pugui haver-hi Sant Joan". Serà un Sant Joan amb pirotècnia i als carrers, però de tall molt més familiar i que haurà de desenvolupar-se en grups reduïts, ha explicat en una entrevista en Rac1 aquest diumenge."Queda menys d'un mes i estem treballant des de fa unes setmanes amb el sector de la pirotècnia i el departament de Cultura, i tenim una proposta a nivell tècnic tancada", ha explicat Delgado, i ha afegit que el pla haurà de ser avalat pel comitè tècnic del Procicat.La proposta de Protecció Civil manté el "component lúdic" de la festivitat, encara que en una modalitat més familiar i mantenint les mesures de seguretat vigents en la fase 3 -en la qual calculen que estarà gran part del territori a finals de juny-. "Haurem de fugir d'esdeveniments massius", ha assenyalat.El sector de la pirotècnia s'ha mostrat "molt receptiu" a les propostes de Protecció Civil, tant respecte de la possibilitat d'adaptar el material pirotècnic a la venda com en la forma de vendre-ho. La proposta de la Generalitat passa per oferir paquets de petards més reduïts i amb una càrrega explosiva menor, així com prioritzar la venda per internet i no tant la presencial, o amb encàrrecs previs i paquets preparats, així com evitant els fulletons en paper amb instruccions i donar-les en format digital."És el sector el que coneix bé el tipus de material més adequat en les condicions que li expliquem que pugui haver-hi", i ha destacat que seran els comerciants els qui finalment defineixin quins petards es comercialitzen aquest Sant Joan.També tindran en compte les característiques de cada municipi: "Veurem com ho acabem de definir, hi ha moltes realitats i els petits pobles tenen un marge de maniobra, fins i tot per nombre de persones que es poden reunir, molt més ampli que en les grans ciutats".El pla concep la revetlla d'aquest any com una celebració "de proximitat", en grups petits i al carrer, ja que no s'ha de fer pirotècnia ni dins de casa ni des de les balconades, ha destacat Delgado.

