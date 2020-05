¿Pero que maravilla es esta? Revilla atendiendo a los periodistas con un avestruz detrás. pic.twitter.com/PIeszMB5JG — Ricardo Jesús. 🇪🇺🔻 (@RicardoJRecio) May 23, 2020

La màgia de la televisió és que a cops poden passar coses com la següent: que un estruç es converteixi en el protagonista durant unes declaracions per part d'un polític. És el que ha passat en aquest cas quan el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, atenia els mitjans explicant les mesures preses per evitar contagis davant la pandèmia.Les imatges sembla que s'han gravat en una mena de reserva natural o parc, però així i tot no tenen pèrdua.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor