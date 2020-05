Troben una balena de quatre metres varada al al delta de l'Ebre

L'exemplar media 4 metres de longitud. Foto: Agents Rurals

Estava encallada a la part interior de la barra. Foto: Agents Rurals

Sorprenent troballa animal dissabte a la platja del Trabucador, al delta de l'Ebre. Uns veïns van donar l’avís als equips de salvament en observar una esplèndida balena de quatre metres de longitud que havia quedat varada en una zona molt poc profunda, amb un costat encallat a la sorra i sense possibilitat d’alliberar-se per si mateixa. Es tractava, segons han informat els Agents Rurals, d’un exemplar de balena amb bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), una espècie de cetaci de la família Ziphiidae que habita en molts mar del món però sol ocupar àrees allunyades de la costa, preferentment en zones amb fondàries superiors als 1.000 m.Està catalogada com a vulnerable pel reial decret 139/2011. Per alguna raó l’animal va aproximar-se massa a la costa de l’Ebre i degut a les varietats de fondària del Trabucador, hi va quedar encallat a pocs metres de la barra.Agents Rurals i tècnics del Centre de Recuperació d’Animals Marins van acudir al lloc de la troballa per intentar alliberar la balena i de fet, van poder treure-la de la sorra però va tornar a encallar-se en un altre punt de la badia. Finalment, aprofitant un canal de la barra del Trabucador produït pel temporal Glòria, van poder portar la balena fins a mar obert, on va reprendre el seu camí.

