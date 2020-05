Para-sols a quatre metres, parcel·les de fusta i neteja diària: els consells per anar a la platja

El risc principal de la tornada a les platges és l'incompliment de les mesures de distanciament entre persones. Aquesta és una de les principals idees d'un document elaborat pel ministeri de Sanitat i fet públic aquest diumenge sobre les recomanacions per adaptar aquests espais per a l'arribada de gent en les regions que entren en la fase 2, en les quals es combinen consells per garantir que es mantingui les precaucions de separació, però també per la neteja diària dels espais.L'informe admet que "no es disposa d'informació científica sobre la capacitat de virus per a romandre infecciós en aigua salada", a banda que "s'ha identificat la sal com a agent biocida eficaç". Això, junt amb les altes temperatures i la radió ultraviolada solar, són elements "favorables per a la desactivació dels agents patògens", cosa que limita les possibilitats de transmissió a través de l'aigua o la sorra.En tot cas, el vent de la platja podria fer volar les partícules, per la qual cosa s'hi aconsella mantenir distàncies fins i tot superiors als dos metres, malgrat que també reconeix que "l'Organització Mundial de la Salut no han advertit que el virus pugui propagar-se per la brisa marina o la brisa costanera".El document insisteix en la necessitat de la conscienciació col·lectiva en el respecte a el distanciament social i limitar l'aforament de les zones de bany marítimes on es preveu gran afluència de persones. L'accés a les zones de bany es realitzarà respectant les mesures de distanciament social, que s'hauran de recordar mitjançant cartelleria, així com les normes d'higiene.Pel que fa a les distàncies entre gandules, para-sols i similars, apunta que no s'instal·laran a distàncies inferiors de 4 metres, podent-se parcel·lar la platja per facilitar-ho. D'entre els elements de parcel·lació, "es prioritzaran aquells que suposen un menor impacte", usant preferentment fusta en lloc de materials artificials, i elements petits en comptes dels de gran envergadura.Les persones que realitzin passejades a la vora del mar hauran de respectar igualment la distància de dos metres entre elles i no es recomana la realització d'esports col·lectius ni les reunions de més de 15 persones o de membres de la mateixa família o que no convisquin en el mateix domicili i la utilització de tot tipus d'infraestructures de platja, com parcs de joc i instal·lacions esportives.El ministeri recomana igualment la neteja diària de la sorra de la zona de bany, fent especial èmfasi en la retirada dels residus orgànics i inorgànics, tot i que no cal desinfectar la sorra mateixa. També cal netejar i desinfecta cada dia el mobiliari de platja com dutxes o papereres, i les zones comunes i de trànsit com passarel·les de fusta, així com s'hauran de ventilar, netejar i desinfectar els espais tancats com els llocs socorristes de la Creu Roja, els vestidors i els serveis.En canvi, pel que fa a les aigües continentals, com gorgs, recessos i lleres d'aigua dolça amb escàs cabal, el ministeri en desaconsella el bany i els usos recreatius durant aquest any.

