Protecció Civil recorda: «La mobilitat d'oci i comerç entre regions sanitàries no estarà permesa fins a la fase 3»

El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha recordat que la mobilitat continua restringida entre les regions sanitàries. "La mobilitat d'oci i comerç entre regions no estarà permesa fins a la fase 3", ha avisat Delgado aquest diumenge als micròfons de Catalunya Ràdio.El sotsdirector de Protecció Civil ha reconegut que això dificulta el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, dividida actualment en tres regions sanitàries. "El que cal prioritzar és el que determini el Departament de Salut. Ens adaptarem al que marqui la gestió sanitària. Som conscients d'aquesta realitat", ha afegit Delgado més tard en declaracions a Rac1. "Ens preocupa certa relaxació i la sensació que ja no hi ha confinament", ha assegurat.

