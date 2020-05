Clotet avisa que part dels que passen la Covid-19 de manera lleu no tenen «anticossos neutralitzants»

“Hi ha un petit percentatge que ha passat la malaltia assimptomàticament no demostren anticossos neutralitzants. Tots els ingressats que han tingut una malaltia greu han desenvolupat anticossos” Doctor Bonaventura Clotet #FAQSpaellaTV3 ▶️ https://t.co/MwF9GilSIb pic.twitter.com/7KrLVcMaZp — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) May 23, 2020

“En aquest desconfinament ha donat la sensació que es perdia el rigor del confinament. Esperem que no tingui una repercussió d’un rebrot que de moment no es veu” Dr. Clotet, cap servei Malalties Infeccioses @hgermanstrias #FAQSpaellaTV3 ▶️ https://t.co/MwF9GilSIb pic.twitter.com/rdCKnX4OpM — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) May 23, 2020

El doctor Bonaventura Clotet de l'Hospital Germans Trias i Pujol, i un dels líders de l'estudi contra la Covid-19 a Catalunya juntament amb Oriol Mijtà, ha alertat que no tothom genera anticossos un cop passa la Covid-19.Durant una entrevista al programa FAQS de TV3, Clotet va apuntar que un "petit percentatge que ha passat la malaltia asimptomàticament no demostren anticossos neutralitzants". De fet, va especificar que aquests sí que es troben en els que han passat la malaltia de manera "greu":Per altra banda, Clotet també s'ha mostrat preocupat per com s'està duent a terme el desconfinament, i "espera que no hi hagi un rebrot". Però sí que creu que "s'ha perdut rigor" en l'aixecament de les restriccions:

