Oriol Mitjà anuncia que ja té els resultats de l'estudi sobre el coronavirus

Ja tenim resultats de l’estudi #COVID19! 👏🏼

Un esforç titànic de 150 investigadors per visitar a 3,000 persones i fer la gestió i anàlisis de dades.

Els farem públics així quan superem el procés regulatori. Sento no poder dir més 🤐



aquí info previa 👉 https://t.co/OsBlVJyuWo — Oriol Mitjà (@oriolmitja) May 23, 2020

Oriol Mitjà ha anunciat aquest vespre a través de Twitter que ja ha acabat l'estudi sobre el coronavirus que va començar fa unes setmanes. L'investigador assegura que ja hi ha resultats, però que no es podran fer públics fins que l'estudi no passi el procés regulador. "Sento no poder dir res més", ha dit Mitjà. L'estudi ha suposat, en paraules de l'infectòleg, "un esforç titànic" que ha comptat amb la col·laboració de 150 investigadors que han visitat 3.000 persones i han hagut de fer la gestió i anàlisi de dades pertinent.L'assaig clínic té per objectiu trobar un tractament profilàctic per a la Covid-19 i ha estat liderat per Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet. L'estudi parteix de la hipòtesi que la hidroxicloroquina, un fàrmac que serveix per tractar diverses malalties, pot reduir el nombre de contactes d'un positiu de coronavirus que desenvolupen la infecció. Aquesta hipòtesi està en dubte, perquè en els últims dies ha sortit un altre estudi que assegura que aquest medicament augmenta el risc de mort en els pacients de coronavirus.L'estudi de Mitjà i Clotet s'ha fet en col·laboració amb el Departament de Salut, l'Institut Català de la Salut, el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya i l'Hospital Germans Trias i Pujol. Ha estat aprovat per l'Agència Espanyola del Medicament i compta amb l'aval de l'Organització Mundial de la Salut.

