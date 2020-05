Torra plantejarà 40 mesures a Sánchez per reactivar Catalunya

Poques hores abans de tornar-se a reunir amb Pedro Sánchez i la resta de presidents autonòmics, Quim Torra ha fet una declaració institucional al Palau de la Generalitat en la qual ha avançat que plantejarà al president del govern espanyol 40 iniciatives per tal de reactivar Catalunya. Entre d'altres mesures, Torra insistirà en un fons de 500 milions d'euros per al transport públic, en la suspensió d'impostos, en la posada en marxa d'una renda bàsica universal "que ja dos mesos tard" i també la transferència de 4.000 milions per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària.El president ha apuntat que les propostes que s'han fet a l'Estat han estat "constructives", algunes de les quals adoptades pel govern espanyol. "En aquests moments, el factor de canvi és el temps. Cal prendre decisions i actuar amb executivitat, no podem perdre ni una hora més", ha indicat Torra, que ha demanat als consellers que li expliquessin les mesures necessàries per reactivar Catalunya que han de ser impulsades per l'Estat o, si més no, que requereixen d'un acord amb Madrid.En les mesures que es proposen hi ha el pagament del deute pendent de la declaració addicional tercera de l'Estatut -3.710 milions-, del deute corresponent als Mossos d'Esquadra -1.249 milions- i també del deute en llei de dependència, que puja fins als 3.418 milions. Torra també reclamarà allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins quan sigui necessari, així com també la competència per decidir les fases de desescalada, en mans de Sánchez en virtut de l'estat d'alarma. L'anomenat "decretazo" digital aprovat l'octubre de l'any passat també hauria de ser derogat, segons el reguitzell de mesures que portarà demà el president."El Govern vol la independència. Volem tota la sobriania per poder fer front de manera diferent a l'Estat a circumstàncies com aquesta. Creiem que amb la sobirania i els recursos tindríem un futur millor, més justícia social", ha recalcat el president, que ha posat l'accent en el terreny de l'educació. "No podem fallar", ha ressaltat Torra, que ha avançat que el conseller Josep Bargalló ja s'ha reunit amb els grups parlamentaris i també ho farà amb alcaldes i alcaldesses per abordar el nou curs escolar Torra ha arrencat amb un condol a les famílies, el suport als malalts i també un agraïments a la ciutadania. "He evitat sempre termes militars per referir-me al treball que hem fet. Això no és una guerra. El dret més fonamental és la vida", ha apuntat el president, que ha indicat que la Generalitat "ha posat les persones al centre de l'activitat política", ha assenyalat el president, que ha demanat "salvar" els llocs de treball tota vegada que ha passat el pic de la pandèmia. La seva primera visita després de setmanes de confinament serà a la conca d'Òdena, especialment castigada.Sánchez ha aprofitat la compareixença de dissabte al migdia per fer tres anuncis rellevants. El primer, de caire econòmic, és que el turisme estranger podrà tornar a trepitjar Espanya a partir del mes de juliol . Ha aprofitat, a banda, per demanar als establiments turístics -sobretot hotels i restaurants- que es preparin al llarg dels "propers dies" per tornar a arrencar amb la vista posada en la campanya d'estiu. El president espanyol ha volgut recalcar que el turisme serà "segur", i també ha recomanat a la ciutadania que aposti pels desplaçaments interiors en les vacances.La segona mesura propugnada pel líder del PSOE ha estat la posada en marxa de l'ingrés mínim vital , que ha estat objecte de debat entre els socialistes i Unides Podem, com també ha passat amb la reforma laboral aquesta setmana. Sánchez ha indicat que la iniciativa, que s'aprovarà en consell de ministres en els propers dies, beneficiarà 850.000 persones i es començarà a cobrar el mes de juny. El cost aproximat és de 3.000 milions d'euros, i s'hi podran acollir quatre de cada cinc famílies vulnerables.Pel que fa a les competicions esportives, Sánchez ha anunciat que la Lliga Professional de Futbol (LFP) es podrà reprendre a partir del 8 de juny . De moment, això, no hi ha un acord entre l'organisme que organitza la lliga i la Federació Espanyola de Futbol (FEF), que no sempre tenen criteris coincidents. De moment, els partits es jugaran a porta tancada i s'espera acabar la temporada per iniciar la següent amb tot resolt.

