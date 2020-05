Espanya suma 48 morts i 361 nous contagis de coronavirus en 24 hores

Espanya ha registrat 48 morts en les últimes 24 hores, que eleven el total des de l'inici de la crisi a 28.678. La majoria de víctimes mortals han estat reportades per Madrid (12) i Andalusia (12), mentre que Catalunya en comptabilitza 7, segons les dades del Ministeri de Sanitat. Les dades d'avui mostren un lleuger descens respecte als 56 morts d'ahir.Pel que fa als nous contagis, se n'han registrat 361, menys que els 446 d'ahir, que suposen un 0,15% més i situen el total des que va començar l'epidèmia a 235.290. Dels nous contagis reportats, la majoria són a Catalunya (92), Madrid (68) i Castella i Lleó (63). El Ministeri especifica que en el cas de Catalunya s'han notificat 151 casos però només 92 són nous contagis.En les últimes 24 hores s'han registrat 125 noves hospitalitzacions, la majoria a Madrid (59) i Castella la Manxa (21). Segons les dades de Sanitat, a Catalunya no s'ha hagut d'ingressar cap nou pacient per coronavirus. Pel que fa als ingressos a UCI, a tot l'Estat se n'han comptabilitzat 13, la majoria a Madrid (7). En aquest àmbit, Catalunya tampoc suma nous ingressos segons les dades facilitades per la Moncloa.Aquest dissabte no compareixerà el doctor Fernando Simón per analitzar les dades. A partir d'ara, si no hi ha informacions destacades que calgui comentar, el responsable del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries parlarà de dilluns a divendres.Ahir, Simón va advertir que les dades de Catalunya presentaven "incongruències" i que s'hi havia detectat un petit rebrot que s'havia pogut controlar. Aquest migdia, la consellera de Sanitat, Alba Vergés, ha recordat a Simón que qui coneix la realitat i les dades catalanes és el Departament de Salut.

