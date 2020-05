Colau fitxa el publicista de Carmena

El problema no es que un professional cobri 85.336 eu. No sé si ho val. El problema és: 1-Que no es faci un concurs públic per un lloc tècnic. 2-Que s'opti per recol·locar algú ideologicament afí. 3-Que es fraccioni una contractació (il·legal?) en dos per ocultar el sou real. — Jordi Graupera (@JordiGraupera) May 23, 2020

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fitxat Nacho Martínez Padilla, el director creatiu de l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. Padilla forma part de l'àrea de comunicació i és el responsable de la direcció creativa, segons informa el diari ABC . Colau va signar el passat 14 de maig el decret d'alcaldia amb el nomenament de Padilla com a assessor adscrit a la direcció d'alcaldia amb un salari de 68.027, com es pot veure al final d'aquesta notícia.Aquest publicista de llarga trajectòria va ser rellevat en el càrrec quan José Luís Martínez-Almeia (PP) va accedir a l'Ajuntament de Madrid. Allà havia estat el responsable de la imatge i la publicitat de la ciutat. A Barcelona, Padilla s'ha estrenat amb la campanya "Barcelona té molt poder", un espot que reivindica el caràcter vital i alegre dels veïns de Barcelona, basat en l'emblemàtica cançóque va popularitzar Peret.Jordi Graupera, qui va ser candidat a l'alcaldia de Barcelona amb Primàries Barcelona, ha denunciat a través de Twitter que Colau va fer un contracte menor a Padilla per valor de 17.309 euros. Graupera ha criticat que no es faci un concurs públic "per a un lloc tècnic" i el govern municipal opti per recol·locar algú "ideològicament afí". També ha denunciat que s'hagi fraccionat una contractació per ocultar el sou real de Padilla.

Nomenament de Nacho Padilla by naciodigital on Scribd

