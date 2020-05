Milers d'aficionats del Borussia es compren un ninot de cartó per fer de públic a l'estadi

¡Nuestros hinchas en el estadio ya están listos para el encuentro! 🙎‍♂️



¡2⃣ horas para el #BMGB04! ⌛#DieFohlen pic.twitter.com/kOpRxWSbJT — Borussia (@borussia_es) May 23, 2020

Incluso nos visitan algunos hinchas del @bayer04_es 👏



¡Bienvenidos y nos alegramos que hayan participado en esta acción!#DieFohlen #BMGB04 pic.twitter.com/9xeq5g5hN7 — Borussia (@borussia_es) May 23, 2020

Alemanya ja ha reprès la Bundesliga, però les mesures sanitàries per la crisi del coronavirus obliguen a jugar els partits sense afició. Aquest cap de setmana ja s'han disputat els primers partits a porta tancada i alguns clubs com el Borussia han volgut que els jugadors no se sentissin tan sols.Ja fa setmanes, el club va llençar una acció que permetia als aficionats comprar per 19 euros un lloc a l'estadi. Els seguidors podien enviar les seves imatges amb la samarreta de l'equip i el club les imprimia sobre un cartó i les col·locava als seients de l'estadi. La iniciativa ha triomfat i més de 12.000 persones ja han comprat la seva figura.Aquest dissabte, el Borussia jugava el seu primer partit després de la crisi contra el Bayer Leverkusen i fins i tot alguns aficionats de l'equip rival han comprat el seu ninot de cartó per fer costat al seus jugadors.Així doncs, el partit ha comptat amb una imatge insòlita amb les graderies plenes de cares de milers d'aficionats. Tanmateix, tot i el suport, sembla que la iniciativa no ha portat sort al Borussia, que ha perdut 1-3.Just aquest dissabte el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que la Lliga de Futbol Professional (LFP) podrà reprendre la seva activitat a partir del 8 de juny. Els equips fa dies que s'entrenen complint amb les mesures de seguretat i després d'haver-se fet els tests, però encara no competeixen ni s'exerciten amb tota normalitat. La previsió és acabar la competició abans que arrenqui la nova temporada.

