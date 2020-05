Un home fingeix el seu segrest per excusar-se davant la dona i acaba detingut

Agents de la Guàrdia Civil han detingut a la ciutat valenciana de Torrevella un home de 30 anys que, aparentment, va fingir el seu propi segrest per justificar davant la seva dona l'haver arribat a casa a altes hores de la matinada. Uns fets que després va denunciar per donar més veracitat a el relat.Tot va començar la matinada de dimecres passat quan l'home es va presentar passada la mitjanit a les dependències de la Guàrdia Civil del poble. Allà va explicar que dos individus, possiblement d'algun país d'Europa de l'Est, li havien abordat mentre es trobava a l'interior del seu vehicle.Segons el relat de l'home, recollit en un comunicat emès per la Guàrdia Civil, aquests dos individus el van amenaçar amb un ganivet i el van obligar a conduir fins a un paratge aïllat, entre la Mata i Guardamar. Va explicar que, un cop allà, els homes li van robar els 800 euros que portava, el van retenir i van amenaçar en tot moment amb un ganivet perquè els donés més diners.L'home va assegurar als agents que, finalment, li van posar una bossa al cap i el van abandonar al paratge, robant-li el vehicle, que era propietat d'un amic, i trencant-li el telèfon mòbil per evitar que demanés ajuda. Va afirmar que per això havia hagut de tornar a peu a casa.Davant la gravetat dels fets denunciats, es va fer càrrec de la investigació l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Torrevella, que va citar a la suposada víctima, aquella mateixa tarda, per prendre-li una declaració més exhaustiva i per reconstruir els fets, in situ. Després de tornar a prendre-li declaració i reafirmar-se, el denunciant va acompanyar els agents a el paratge en el qual suposadament els segrestadors l'havien abandonat. Allà va començar a explicar els detalls del seu segrest.Després de més de mitja hora recorrent la zona i després de "nombroses incoherències i contradiccions" en el seu relat, l'home finalment es va ensorrar i va confessar als agents que s'havia inventat tota aquella història per justificar-se davant la seva dona per haver arribat a tard. I que una manera que havia trobar per donar veracitat a l'excusa era denunciant els fets.Els agents també van comprovar que el vehicle que havia estat denunciat com a robat estava perfectament estacionat en un carrer de Torrevella. Per tot això, la víctima dels suposats delictes de detenció il·legal, de robatori amb violència i intimidació i de sostracció de vehicle va acabar sent detinguda per un delicte de simulació de delicte. Ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial i ha quedat en llibertat provisional a l'espera de judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor