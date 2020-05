Després que s'ha permès anar a les platges de Barcelona per passejar i practicar esport que una de les imatges més perseguides és la d'aglomeracions de gent a la sorra, com la que es va produir fa uns dies. Ara bé, el cas d'una connexió en directe feta pel programa de La Sexta Al Rojov Vivo, s'ha fet viral a les xarxes per la discordança entre les imatges que es veuen en pantalla i la descripció que en fa la periodista i el mateix presentador."No guarden la distància de seguretat". Aquesta és l'afirmació que fa la dona mentre al fons es veu una imatge de la platja pràctiament buida, tot i que ella insisteix en què es veuen alguns para-sol i tot.

