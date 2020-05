Alcaldes del PSC demanen a Torra que permeti la mobilitat entre les regions sanitàries de Barcelona

Una trentena d'alcaldes del PSC de les regions sanitàries nord i sud de Barcelona han demanat aquest dissabte al president de la Generalitat, Quim Torra, que permeti la mobilitat entre la capital i les zones metropolitanes, que a partir d'aquest dilluns avancen a la fase 1. La carta, que signen entre d'altres el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Diputació, Núria Marín, remarca les "grans realitats socials, sanitàries, econòmiques, administratives i estratègiques compartides" entre aquests territoris i demanen a Torra que permeti que es configurin com "un mateix àmbit comú de mobilitat" de cara a la setmana vinent.Els alcaldes socialistes recorden que Madrid entrarà a la fase 1 i els seus ciutadans podran desplaçar-se per tota la comunitat, que constitueix una única demarcació. En el cas de Barcelona, ara per ara, la ciutadania encara no podrà sortir fins que no s'arribi a la fase 3. "Ni tan sols es podran desplaçar a un municipi on es pot arribar caminant, com és el cas de l'Hospitalet de Llobregat", apunten. De la mateixa manera, els ciutadans que visquin a les regions nord i sud tampoc podran moure's entre zones, ni tampoc entrar a Barcelona. És per això que els alcaldes signants de la carta demanen a Torra que reconsideri aquesta decisió i permeti la mobilitat.Aquí podeu llegir la carta enviada al president Torra

