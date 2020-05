Canvis en les fases 1 i 2: es permet l'esport en grup i els infants acompanyats per més d'un adult

El BOE ha publicat aquest dissabte noves modificacions en les fases 1 i 2 de la desescalada que entraran en vigor a partir de dilluns. Les principals novetats són que es permetrà passejar en grups de fins a 10 persones en fase 1 i de 15 en fase dos i s'autoritzarà que dos adults puguin acompanyar un infant.D'aquesta manera, el govern espanyol posa fi a l'obligatorietat de realitzar esport de forma individual, però es mantenen les franges horàries. A la fase 1 s'hauran de mantenir els horaris habituals, mentre que a la fase 2 es podrà sortir a qualsevol hora excepte de 10 a 12 i de 19 a 20, les franges reservades per a la gent gran.D'altra banda, el BOE també publica novetats en educació en la segona fase. Els territoris podran decidir reprendre les classes presencials no universitàries de tots els cursos, i no només les dels darrers cicles, com s'havia previst. Així doncs, el govern espanyol dona llibertat a les comunitats per decidir com i quan tornar a les aules. Les acadèmies també podran tornar a fer classes amb un terç de l'aforament.Pel que fa a les platges, el BOE deixa en mans dels ajuntaments la decisió de com obrir-les i controlar-les. S'hauran d'establir perímetres de 4 metres quadrats per cada banyista i s'hi podrà anar en grups de màxim 15 persones. A més, es podran fer servir dutxes i vestuaris d'un en un.

