Canvis en les fases 1 i 2

El BOE ha incorporat aquest cap de setmana noves modificacions en les fases 1 i 2 de la desescalada que entraran en vigor a partir de dilluns i en les quals ja s'hi trobaran tots els ciutadans de Catalunya. Les principals novetats són que es permetrà passejar en grups de fins a 10 persones en fase 1 i de 15 en fase dos i s'autoritzarà que dos adults puguin acompanyar un mateix infant.D'aquesta manera, el govern espanyol posa fi a l'obligatorietat de realitzar esport de forma individual, però es mantenen les franges horàries. A la fase 1 s'hauran de mantenir els horaris habituals, mentre que a la fase 2 es podrà sortir a qualsevol hora excepte de 10 a 12 i de 19 a 20, les franges reservades per a la gent gran.Aquesta modificació es fa explicita en l'apartat de la norma on es fa referència a les "mesures de flexibilització" per aquells desplaçaments que afecten a la població infantil i la pràctica de l'activitat física no professional. Així, al BOE s'exposa que "no seran d'aplicació als desplaçaments de la població infantil i a la pràctica de l'activitat física no professional les limitacions respectivament previstes als articles 3.1 de l'Ordre SND/370/2020, del 25 d'abril, i 2.3 de l'Ordre SND/380/2020, del 30 d'abril, havent-se de subjectar la pràctica d'aquestes activitats segons l'establert a l'artícle 7.2 de la present ordre".D'aquesta manera si es consulta aquest article de l'ordre del 9 de maig, es pot llegir com mentre es respectin les distàncies de seguretat, els grups poden ser de com a màxim 10 persones en fase 1.D'altra banda, el BOE també publica novetats en educació en la segona fase. Els territoris podran decidir reprendre les classes presencials no universitàries de tots els cursos, i no només les dels darrers cicles, com s'havia previst. Així doncs, el govern espanyol dona llibertat a les comunitats per decidir com i quan tornar a les aules, tot i que demana seguir prioritazant l'educació a distància. També es permetrà l’obertura dels centres d’educació especial, on l’assistència de l’alumnat serà voluntària.De la mateixa manera, també es permetrà aixecar la persiana d'altres centres educatius com acadèmies o autoescoles. Ho hauran de fer amb només un terç de l'aforament i, en el cas de les autoescoles, amb una desinfecció molt acurada dels vehicles.Pel que fa a les platges, el BOE deixa en mans dels ajuntaments la decisió de com obrir-les i controlar-les. S'hauran d'establir perímetres de 4 metres quadrats per cada banyista i s'hi podrà anar en grups de màxim 15 persones, sempre que es mantinguin les distàncies entre elles. A més, es podran fer servir dutxes i vestuaris d'un en un (excepte en els casos de persones dependents).Per últim, com a novetat, el BOE accepta la possibilitat de fer turisme “actiu” a la naturalesa amb grups de fins a 20 persones i l’obertura de parcs naturals amb un 20% de l’aforament.

BOE del 23 de maig by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor