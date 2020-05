El turisme estranger podrà tornar a entrar a l'Estat a partir del juliol

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la compareixença de cada dissabte per anunciar dues mesures destinades a la reactivació del sector turístic. La primera es basa en reclamar als establiments que es preparin en els "propers dies" per començar a preparar la campanya d'estiu, i la segona té el seu pilar en el fet que, a partir del mes de juliol, ja es podran tornar a acollir turistes estrangers.Sánchez ha indicat que Espanya rep cada any 80 milions de visitants, de manera que es tracta d'una part molt rellevant del PIB anual. "Els turistes ja poden començar a planificar", ha recalcat el líder del PSOE, que ha destacat la "seguretat" de la qual es dotarà el sector per acollir els visitants sense riscos. Ara, però, encara es manté vigent una quarentena de quinze dies per les persones que arriben a l'Estat.Al llarg dels propers dies s'aniran concretant les mesures sobre el turisme. "Es podrà gaudir de tot el patrimoni que tenim", ha assenyalat Sánchez. Una de les demandes que ha fet el president espanyol és que la ciutadania espanyola aprofiti per quedar-se en territori estatal i no viatjar a l'estranger per tal d'incentivar l'economia."Les administracions territorials saben actuar amb responsabilitat i equilibrar el risc. Ara queda el tram final de la desescalada. Queda un mes", ha ressaltat Sánchez, en referència a l'inici de la nova normalitat. El president ha aprofitat per posar en valor l'aplicació de l'estat d'alarma, que s'ha prorrogat fins al 7 de juny després d'una negociació tortuosa al Congrés dels Diputats. "L'estat d'alarma ha beneficiat totes les comunitats autònomes, res té a veure amb la política, hi està per sobre", ha remarcat."No ré res a veure amb competències, ni finançament, ni promulgació de lleis. És un assumpte, pura i simplement, de salut pública", ha destacat el líder del PSOE. En aquest sentit, ha volgut donar les gràcies a "tots els espanyols" per la seva "exemplaritat", i ha indicat que "salut i economia" seran la prioritat."La gran onada de la pandèmia s'ha superat i Espanya arrenca amb fermesa el desconfinament", ha indicat Sánchez. A partir de dilluns, ha dit, tots els territoris de l'Estat estaran com a mínim en fase 1, de manera que es podran produir retrobaments amb familiars i els comerços obriran amb una certa normalitat. Ara bé, el president del govern espanyol ha reclamat "màxima responsabilitat" perquè s'està "a un pas de la victòria". "Cal seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries", ha indicat.La consigna, segons ell, és no actuar amb por, però sí amb "prudència i responsabilitat". "Ara toca culminar la victòria col·lectiva, perquè depèn de nosaltres", ha insistit el líder del PSOE, que ha remarcat que el rebrot "no és impossible". "Existeix un percentatge important de probabilitat si hi ha un relaxament en les mesures", ha destacat Sánchez, que ha demanat a les autonomies "frenar" si hi ha risc. Ho ha fet, per exemple, la Comunitat Valenciana, que ha descartat passar a la fase 2.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor