Vergés, a Simón: «Qui coneix les dades de Catalunya és la Generalitat»

Missatge de la consellera de Salut, Alba Vergés, a Fernando Simón, responsable tècnic del govern espanyol pel que fa a la pandèmia, que ahir va qüestionar les dades que arriben de Catalunya . "Qui coneix les dades i què passa és la Generalitat", ha assenyalat Vergés, que ha assenyalat que el Govern gestiona de forma transparent la comunicació de contagis i víctimes. En aquest sentit, ha apuntat que qui primer ha de conèixer les xifres és la ciutadania, i que per això s'han publicat de forma oberta.La incongruència de les dades facilitades per la conselleria de Salut i pel Ministeri de Sanitat va fer aflorar ahir els dubtes i el xoc de versions entre els responsables de gestió de la crisi. Simón va assegurar aquest divendres que els van "sorprendre" i "preocupar" les dades facilitades per Catalunya sobre nous positius els últims dies. També va afirmar que s'han produït rebrots en diverses províncies i que almenys un s'ha registrat a Catalunya, però no va especificar on. Vergés ho ha negat.La consellera, a banda, ha comunicat que els pacients de coronavirus ingressats a les unitats de cures intensives suposen un total de 213 persones, un 41% de la capacitat del sistema. Aquesta xifra és ostensiblement més baixa del que passava en els pitjors moments de la crisi sanitària, quan els pacients superaven els 1.500.La Generalitat vol evitar que l'entrada a fase 1 de totes les regions metropolitanes comporti més contagis i un risc de rebrot, i per això ha enviat un missatge diàfan aquest dissabte: és "vital" no moure's de regió sanitària i evitar les aglomeracions en el transport públic a partir d'aquest dilluns. En aquests termes s'ha expressat avui la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Catalunya encara suma més de 700 contagis per dia , una xifra més alta que en altres comunitats.Budó ha volgut insistir en la necessitat de "no abaixar la guàrdia" amb l'entrada en fase 1 de Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud, validada ahir pel govern espanyol . "Seria imprudent i fins i tot temerari fixar ara una data d'entrada en vigor a la fase 2 per les zones que entren dilluns a fase 1", ha assenyalat la consellera de la Presidència. "Ens hem de blindar de pressions i interessos. Com a Govern hem de prendre les decisions en base a criteris sanitaris", ha insistit. Ha considerat "vital" no moure's de les regions sanitàries per poder evitar rebrots i, si cal, poder-los controlar."Si fem tot això, abans podrem recuperar la vida social i la normalitat. No ens cansarem de repetir que un mal desconfinament pot comportar un rebrot i un nou confinament", ha indicat la dirigent independentista, que ha qualificat de "cívic i exemplar" el comportament de la ciutadania. "Cal que es mantingui fins que sortim de la crisi sanitària", ha insistit Budó, que també s'ha referit a l'ús del transport públic.El volum de la mobilitat del territori que s'incorpora dilluns a fase 1 fa que aquest tipus de transport s'hagi d'incrementar. L'oferta serà del 80%, i superior en hores punta en determinades línies. Renfe i el metro situaran l'oferta en el 90%. Si hi ha més afluència, es poden superar aquests límits, de manera que Budó ha recomanat que s'evitin les hores punta. La línia 12 de Ferrocarrils es mantindrà tancada. La consellera ha volgut recordar, a banda, que portar mascareta és obligatori al transport públic.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assenyalat que la reducció del trànsit és menor que fa unes setmanes a l'entrada a Barcelona -ara és del 62%-, de manera que hi ha un repunt d'activitat. Buch ha celebrat que s'hagin permès les manifestacions tot i estar vigent l'estat d'alarma, de manera que no es lesionin "drets fonamentals", i ha demanat que, com menys confinament hi hagi, més mesures de protecció hi ha d'haver.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor