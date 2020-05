FOTOS La Plataforma 3-O es manifesta a Barcelona contra la «recentralització» de l'Estat

Ara mateix a Pl. Sant Jaume: els i les companyes de @luchainternacio a la concentració de la Plataforma 3 octubre!! ✊🏼✊🏼✊🏼 pic.twitter.com/i6SgI1l4R4 — Esther del Alcázar (@EstherLluita) May 23, 2020

Una cinquantena de persones s'han manifestat aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona convocades per la Plataforma 3 d'octubre. Els manifestants, que han respectat les distàncies de seguretat, han protestat contra la "recentralització" de l'Estat a partir del reial decret d'estat d'alarma, i contra el desplegament de l'exèrcit espanyol a Catalunya, que consideren una "provocació".La mobilització ha estat convocada sota el lema "Desconfinem drets i llibertats" i pretén reivindicar el dret a la protesta com "un instrument imprescindible de les classes populars". Els manifestants han mostrat cartells amb missatges com "Defensem els serveis públics" i "Deroguem la llei mordassa".El Ministeri de l'Interior va autoritzar ahir la concentració, un fet que l'entitat va considerar "un èxit" en un context de "segrest de les competències de la Generalitat" en què el dret de manifestació per part de l'estat espanyol ha estat "sistemàticament vulnerat". Afirmen que aquesta és la "primera mobilització no prohibida a Catalunya" però lamenten que les condicions "continuen sent una retallada del dret de manifestació".L'entitat critica que des de l'inici de l'estat d'alarma hi ha hagut "repetides vulneracions de drets fonamentals" que han estat "imposades" pel govern espanyol i "amb el suport de la conselleria d'Interior". En aquest sentit denuncien "les detencions i identificacions realitzades pels Mossos", especialment les del dimarts passat convocades sota el lema 'Recuperem els carrers' al barri de Gràcia.

