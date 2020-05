VÍDEOS Una quarantena de cotxes a secunden la convocatòria de Vox a Barcelona

Y Barcelona vive su mini Núñez de Balboa. Manifestación de Vox pic.twitter.com/WD5BfErrA4 — Camilo S. Baquero (@camilo_baquero) May 23, 2020

La ultradreta ha sortit finalment al carrer aquest dissabte per protestar contra la gestió de la pandèmia del coronavirus per part del govern espanyol. Tot i la prohibició inicial de l'executiu, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a Vox i van autoritzar Les "Caravanas por España y su libertad", que s'han fet en vies importants d'arreu d'Espanya aquest matí.A Barcelona, els ultradretans s'han concentrat a la plaça Francesc Macià, tot i que no han aconseguit ocupar tota la rotonda. Una quarantena de cotxes i algunes motos han sortit a les dotze del migdia en una marxa lenta fins a la delegació del govern espanyol encapçalats pel diputat de Vox, Ignacio Garriga.Els manifestants han fet onejar banderes espanyoles, han fet sonar les botzines i han reproduït música militar i l'himne espanyol. "País socialista, país tercermundista" ha estat un dels crits més repetits a la marxa, que denunciava la gestió del "govern de la mort" i reclamava entrar a la "fase de la llibertat".

