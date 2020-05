Els vianants recuperen la Via Laietana en el primer dia sense cotxes

La Via Laietana, aquest dissabte. Foto: ACN

Persones practicant esport, parelles fent un passeig, adolescents voltant acompanyats del seu gos, pares amb nadons i cap cotxe. Aquesta és la realitat que s'ha viscut a primera hora del matí d'aquest dissabte a la Via Laietana de Barcelona.Des d'aquest dissabte a les 9 del matí fins a finals de juny, l'Ajuntament de Barcelona prohibeix el pas de vehicles els caps de setmana en 7 grans àmbits de la ciutat per destinar-los al passeig i gaudi dels ciutadans. La circulació dels cotxes queda restringida els dissabtes, diumenges i festius de 9 del matí a les 21 hores per crear "itineraris segurs" en espais de "gran afluència". La restricció de la mobilitat suposa que s'alliberin més de 501.756 metres quadrats.En concret, l'Ajuntament de Barcelona prohibeix el pas de vehicles a l'avinguda Litoral, la muntanya de Montjuïc, Via Laietana, Gran de Gràcia i els eixos Creu Coberta-Sants, Pi i Margall-passeig de Sant Joan i Fabra i Puig-Onze de Setembre.La iniciativa ha arribat després que en les darreres setmanes s'hagin adoptat altres mesures i es podria estendre més enllà del juny. El consistori ha decidit fer "un pas més" en l'escenari actual per garantir el compliment de les distàncies de seguretat a l'espai públic.Segons ha explicat l'ajuntament, un dels criteris que s'han tingut en compte per restringir la circulació de vehicles en aquests set espais (Litoral, Montjuïc i grans vies) és que són punts que actualment pateixen una "gran afluència" de ciutadans i alhora que són vies que connecten espais d'oci i barris. També s'ha tingut en compte que quedessin repartits per tota la ciutat i que puguin formar llargs recorreguts o itineraris.En el cas de Montjuïc es tallen tots els accessos a la muntanya, que té una extensió de 376 hectàrees. La Via Laietana es talla entre la plaça Urquinaona i la plaça Antonio López (1,1 km); Creu Coberta-Sants entre plaça Espanya i Arizala (1,9 km); Gran de Gràcia entre Jardinets i plaça Lesseps (1,1 km); Pi i Margall i Passeig Sant Joan entre ronda Guinardó i passeig Lluís Companys (2,7 km); Fabra i Puig i Onze de Setembre entre Tajo i Segre (2,8 km).Els talls del trànsit es fan amb tanques, senyalitzacions i informadors o agents de la Guàrdia Urbana que expliquen als conductors la nova situació dels carrers. Tot i la insistència els conductors que no coneixen la iniciativa, només es permet el pas a residents, serveis i distribució urbana de mercaderes. També s'adapta en recorregut de diverses línies d'autobús.

