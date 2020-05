El Govern exigeix més «rigor» a Simón pel xoc amb l'Estat per les dades

Per al conseller, el missatge se Simón no té fonament i les dades són correctament reportades . "És el ministeri qui després les interpreta", ha dit, tot afegint que ell no té constància que Sanitat hagi contactat amb Salut per qüestionar dades, demanar explicacions o mostrar preocupació per un possible rebrot. "No creu que si realment els preocupa, hagués hagut de decidir un plantejament singular per a aquesta zona?", ha conclòs Buch.D'altra banda, el conseller ha mantingut oberta la possibilitat que el Govern demani al Ministeri de Sanitat que es permeti la mobilitat entre les tres regions sanitàries de Barcelona i l'àrea metropolitana més propera. "Entra dins de les avaluacions que estem fent de forma permanent. Pràcticament el 60% de població de Catalunya viu en aquestes tres àrees. Però sempre manarà el criteri epidemiològic i sanitari", ha dit, avisant que "el que han de regir són els criteris dels experts i cal tenir els informes per avaluar la situació". Amb tot, Buch afirma que "la decisió s'ha de prendre avui o demà".El conseller, però, ha remarcat que, a hores d'ara, les tres àrees tenen la comunicació restringida i que aquesta mesura encara no s'ha acordat ni demanat. "En principi no pot haver moviment entre aquestes àrees. Si els responsables sanitaris avaluen que es pot fer, es farà la proposta al ministeri", ha dit, tot distanciant-se de decisions polítiques com les que atribueix a altres comunitats autònomes que han demanat flexibilitzar mesures de forma molt vehement."La posició de la Generalitat no serà com la de la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No caurem amb aquest parany", ha sentenciat.