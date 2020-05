Les escoles bressol privades reclamen a Educació «protocols i mitjans» per poder reobrir

Un dels sectors que més difícil ho té per tornar a la normalitat després del coronavirus són les llars d'infants. Diverses veus consultades per NacióDigital ja aixecaven la veu fa uns dies per alertar que no podrien reobrir amb les mesures de seguretat que s'han anat dictant per evitar la propagació del virus. Ara, després que el Departament d'Educació hagi presentat el seu pla de desescalada per a les escoles , el Col·lectiu d'Escoles Bressol Privades de Catalunya reclama "protocols clars i acceptables" i "mitjans per aplicar-los" amb l'objectiu de poder reobrir.En un comunicat molt crític amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, a qui acusen de desconèixer les característiques de l'etapa de 0 a 3 anys i d'entendre el sector com un "servei de guarda", les escoles bressol reclamen "un pla de rescat" per fer front al "perill d'extinció" que pateixen els centres. A Catalunya hi ha 529 llars d'infants privades on hi treballen uns 6.000 professionals. "Les mesures del senyor Bargalló portaran a la pèrdua de llocs de treball tant directes o indirectes", alerten.Els centres lamenten també que s'han sentit "invisibles" i denuncien que el Departament no ha tingut "cap consideració" ni per les escoles bressol, ni per les famílies, ni pels més de 30.000 infants que hi assisteixen. "Tenim moltes ganes d'obrir els nostres centres però amb aquestes condicions no ho podem fer", avisen, i reclamen buscar "alternatives" que permetin obrir i protegir la salut de tots els actors, des dels infants fins als docents. Si no es poden trobar mesures de seguretat aplicables als nens de 0 a 3 anys, demanen al Departament que es plantegi prohibir l'obertura de les llars d'infants fins que es reuneixin els requisits sanitaris bàsics.El Govern fixa que, a partir de la fase 2, les escoles bressol podran obrir amb grups de màxim cinc infants. No podran acollir menors d'1 any, per la seva immaduresa immunitària. I hauran d'adequar els espais i garantir les mesures de seguretat obligades als centres d'educació. En cas de no tenir capacitat per acollir tot l'alumnat, els centres hauran de prioritzar aquelles famílies que tinguin dificultat per conciliar la feina i la cura dels fills. El gran dubte continua sent com garantirà el distanciament entre infants, en una edat en què l'aprenentatge es forma en gran part pels sentits, i sobretot pel contacte.Llegiu aquí el comunicat de les escoles bressol privades:

Escoles Bressol Privades de... by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor