Ni mascaretes a infantil ni marques de separació a les aules: Bargalló descarta el model francès

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha descartat les mascaretes a les classes d'infantil i també aules amb separacions entre alumnes marcades a terra com a França. "Els alumnes d'educació infantil aniran sense mascareta. I els d'educació primària, si respecten les distàncies, tampoc la necessitaran", ha assenyalat aquest dissabte Bargalló als micròfons de Catalunya Ràdio.El conseller d'Educació ha defensat un cop més el retorn aquests 15 dies de juny d'una part de l'alumnat i ha assegurat que les escoles tenen els recursos i els espais suficients per permetre-ho. "Al juny, la presència de l'alumnat als centres serà voluntari. A banda, les classes no es massificaran perquè molts alumnes decidiran no venir.podran anar als centres els alumnes que ho vulguin de 6è de primària, 4t d'ESO, 2n de batxillerat i de l'últim any d'FP i règim especial. A l'etapa 3-6 anys, els alumnes les famílies dels quals treballen. La resta, tutories personalitzades", ha aclarit.En aquest sentit, Bargalló ha assegurat que la conselleria treballa amb la prespectiva que al setembre "cada alumne tingui un espai i el professor que li pertoca". "De cara al setembre ens trobem amb postures on serà més fàcil el consens, perquè tots volem obrir per a tothom. Ara era impossible el consens. Les postures eren totalment diverses. En tot cas, el retorn serà voluntari per a les famílies", ha explicat.

