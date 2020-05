VÍDEO La viral imitació de Rosalía que triomfa a les xarxes

Las 20 de VOGUE: ROSALÍA.



La artista del momento abre las puertas de su casa al equipo de Vogue para contestar a una divertida entrevista de 20 preguntas rápidas.



PARTE II. pic.twitter.com/2EK718PX5K — Mario Jefferson (@MarioJefferson) May 21, 2020

"Fins a la meitat del vídeo pensava que era ella", així valoren centenars d'usuaris la brutal imitació que ha fet l'artista Mario Jefferson de la cantant Rosalía a les xarxes. Si Jefferson ja havia captivat el públic amb imitacions exactes com la que va fer d'Amaia Montero , ara s'ha atrevit amb la diva catalana més internacional.Com si es tractés d'una de les mítiques entrevistes de preguntes ràpides de la revista Vogue, Jefferson ha parodiat com seria un house tour a can Rosalía. La imitació no només s'ha viralitzat per clavar el to, les paraules i el discurs de la catalana, sinó que els usuaris s'han enamorat també del look de Jefferson al vídeo.Amb un barnús, una tovallola al cap, ulleres de sol i unes ungles postisses de paper de plata, l'artista respon amb molta gràcia les preguntes de la reportera. La nova Rosalía diu estar molt orgullosa dels seus orígens i assegura que el que més li agrada d'ella mateixa és ser de Barcelona."Em perdria per qualsevol lloc d'Espanya. El meu país, la meva cultura. Adoro la meva gent", diu l'artista al vídeo. Però quan la reportera li pregunta quina és l'última mentida que ha dit, confessa: "L'última mentida ha estat en la darrera pregunta. Només em perdria per Barcelona".El vídeo ha triomfat a les xarxes en les darreres hores i ja acumula més de 370.000 reproduccions a Twitter i 72.000 a Instagram.

