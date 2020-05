Els Bombers treballen per acabar de controlar l'incendi de Sarrià de Ter

Els Bombers de la Generalitat segueixen treballant a primera hora d'aquest dissabte en l'incendi d'una indústria de recuperació de residus a Sarrià de Ter (Girona), que es va originar passades les 19.00 hores del divendres i que va quedar estabilitzat a les 23.17 hores.El personal que ha treballat durant tota la nit s'ha retirat i ha entrat un nou torn, amb 20 dotacions, que segueixen amb les tasques per acabar de controlar i extingir l'incendi originat a l'avinguda França, han informat els Bombers en una publicació de Twitter recollida per Europa Press.En declarar-se l'incendi hi havia treballadors que han pogut sortir i no hi ha hagut ferits, i preventivament s'havia desallotjat als veïns d'un bloc de pisos i s'havia demanat a la població propera tancar portes i finestres pel fum.

