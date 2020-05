Nivell de contagi «pràcticament zero» en poques setmanes, el pronòstic del cap de Malalties Infeccioses de Vall d'Hebron

El Dr. Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses, exposa a @plantabaixatv3 que d'aquí a poques setmanes estarem en un nivell de contagi de #COVID19 de pràcticament zero https://t.co/tXqkPVN2M6 pic.twitter.com/FkVQJ9XnnT — Vall d'Hebron (@vallhebron) May 21, 2020

Arribar a un nivell de contagi "pràcticament zero" en les properes setmanes. Aquest és el pronòstic del cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante, sobre l'evolució del coronavirus. "En poques setmanes estarem en un nivell de contagi pràcticament zero", ha assegurat en declaracions al programa Planta Baixa de TV3.Almirante també ha explicat que "la situació està sota control i que el nombre de casos nous cada dia és extraordinàriament baix". A més, ha indicat que a Vall d'Hebron hi ha dies en els quals no ingressa cap malalt nou i que el dia que més pacients són ingressats la xifra no és superior a dues persones.D'altra banda, ha remarcat que moltes persones mostren símptomes compatibles amb el coronavirus, però que la majoria de test són negatius, ja que, del contrari, "la malaltia estaria corrent molt a nivell comunitari".

