Vergés trasllada a Illa el malestar del Govern per la polèmica de les xifres sobre el coronavirus

En concret, a la fitxa d'actualització de les dades de la covid-19 del Ministeri de Sanitat número 112, corresponent al 21 de maig, la xifra de morts que apareixia reflectida per a Catalunya era de 6.021, mentre que la fitxa 113, la corresponent a aquest divendres 22 de maig, en recull 6.656, és a dir, 635 més. En canvi, la columna que reflecteix les defuncions noves, només en compta 3.Fonts del Departament de Salut han explicat a l'ACN que la divergència es dóna perquè l'Agència de Salut Pública de Barcelona, organisme que depèn de l'Ajuntament i de la Generalitat, no havia informat fins avui d'aquestes 635 defuncions, que no s'han produït totes en un dia, sinó que han anat tenint lloc en les darreres setmanes, i de les quals el Departament ja n'ha informat en els comunicats diaris que transmet a la premsa.Ara, però, i per causes que no han transcendit, l'Agència de Salut Pública de Barcelona les ha bolcat de cop en els registres del Departament de Salut i automàticament la xifra s'ha reflectit als recomptes del Ministeri de Sanitat, segons indiquen les fonts de la Generalitat. En tot cas, les suspicàcies sobre els presumptes nous positius i el ball de xifres amb les defuncions han motivat la trucada de Vergés a Illa per expressar-li el malestar del Govern per la polèmica.Simón ha subratllat en la roda de premsa que Catalunya està “notificant bé” de les dades, però sí que ha advertit que hi podia haver un problema de nous positius en una “zona concreta” de Catalunya que no ha revelat. “Estan arribant unes xifres que requereixen més explicacions i que tenen algunes incongruències”, ha indicat. Ha considerat que es podia tractar d'un problema “puntual” que fa dos dies que es repeteix però ha advertit que si la situació no es resol “s'hauran de tenir les discussions que calguin per garantir la seguretat no només dels catalans sinó de tots els espanyols”.El Departament de Salut ha reaccionat ràpidament al fet assegurant que no hi ha cap zona de Catalunya que indiqui que l'evolució del coronavirus vagi a pitjor i de forma diferent a l'esperada. A més ha lamentat que en la reunió bilateral d'aquest dijous el Ministeri no esmentés aquesta possible zona amb més casos.