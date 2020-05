Noe Bail serà la candidata de Podem a la llista dels comuns per a les eleccions catalanes

L'exsecretària general de Podem Catalunya Noe Bail serà la cap de llista de Podem Catalunya a les eleccions catalanes. La dirigent, a qui la majoria de la direcció del partit va forçar rellevar just abans de la crisi del coronavirus, s'ha imposat en la votació a la candidata oficialista apadrinada per la direcció dels comuns, la diputada al Parlament Conchi Abellán, per 170 vots de diferència. Un total de 5.900 persones han participat en la tria. Fins a 2.659 militants han donat suport a Bail, el 46,9% dels vots emesos.No és la primera vegada que Noe Bail guanya unes primàries, i tampoc que ho fa contrapronòstic. Ja ho va aconseguir quan Xavier Domènech va dimitir i va deixar vacant la secretaria general de Podem a principis de setembre del 2018. Aleshores, el candidat oficial de l'espai va ser Jaume Durall, que va perdre les primàries contra Bail per una diferència de 19 vots . La dirigent va assumir el comandament de Podem amb la cúpula que havia estat dissenyada per Domènech, la mateixa que va demanar el seu relleu al mes de febrer. El partit està a hores d'ara governat per una gestora, la tercera des de la creació del partit.Si Podem Catalunya manté la coalició electoral amb Catalunya en Comú, previsiblement s'integrarà dins de la llista a les eleccions al Parlament que estarà liderada, amb tota probabilitat, per Jéssica Albiach. Caldrà veure, però, en quina posició, tenint present que l'actual presidenta del grup al Parlament té més sintonia amb el sector que representa Abellán. De fet, Bail estava en contra del vot favorable dels comuns als pressupostos, tal com va detallar NacióDigital Bail (Viladecans, 1978) va ser secretària de feminismes i coordinació interna a la direcció d'Albano Dante Fachin. És Llicenciada en Dret, Ciències Polítiques i màster en temes d'igualtat de gènere a Catalunya i a Suècia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor