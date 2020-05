VÍDEO Un impressionant incendi crema una empresa de residus a Sarrià de Ter



L'ajuntament ha recomanat a la població del municipi que tanqui portes i finestres per evitar que els entri a casa el fum. Hi treballen 29 dotacions dels bombershttps://t.co/nQY3y0Gimy pic.twitter.com/3FrQeJJwGV — NacióDigital (@naciodigital) May 22, 2020

Un incendi del qual s'ha avisat a dos quarts de vuit del vespre crema una empresa de recollida i tractament de residus a l'avinguda de França de Sarrià de Ter (Gironès). El foc ha causat una fumera de dimensions considerables que s'ha vist des de molts indrets.L'Ajuntament de Sarrià de Ter (Gironès) ha recomanat a la població del municipi que tanqui portes i finestres per evitar que els entri a casa el fum de l'incendi de la planta de l'empresa de recollida i tractament de residus Auladell, situada a l'avinguda de França.Els Bombers han rebut l'avís del foc cap a dos quarts de vuit del vespre i en un primer moment hi han enviat onze dotacions terrestres, xifra que ha anat augmentant fins a les 29 que hi treballaven a les nou de la nit. Les primeres informacions indicaven que el foc ha fet col·lapsar almenys dues parets d'una nau. El telèfon 112 ha rebut 87 trucades per l'incendi, que ha provocat una fumera espessa visible des de molts indrets

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor