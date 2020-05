Un estudi demostra que la cloroquina i la hidroxicloroquina augmenten el risc de mort per coronavirus

Ambdós productes són coneguts per la indústria farmacèutica, atès que fa anys que es fan servir per combatre la malària i malalties com l'artritis. En un principi s'havia apuntat que també podien actuar com a antivirals, i s'havia teoritzat que podien servir per atacar la covid-19.Sense cap evidència científica, però, líders com el president del Brasil, Jair Bolsonaro, o el mateix Trump l'han recomanat i, en el cas del líder nord-americà, ha anunciat fins i tot que en pren.Ara, però, l'estudi demostra que la mortalitat entre pacients que prenien aquests medicaments era més alta que entre els que no les prenien. A més, tots els que en van prendre tenien més possibilitats de sofrir arítmies.