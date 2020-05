Salut i Ajuntament estudien permetre la mobilitat entre Barcelona i les regions metropolitanes

El Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona es reuniran aquest divendres al vespre per decidir si a partir de dilluns es permet la mobilitat entre municipis de l'àrea metropolitana. Tot i el pas a fase 1 després del cap de setmana, estava previst que només es permetessin els desplaçaments per motius laborals. Una restricció que podria relaxar-se.Així ho ha explicat l'alcaldessa, Ada Colau, en roda de premsa aquesta tarda. "Volem acompanyar la mobilitat real de la zona metropolitana però evitar aglomeracions", ha assegurat Colau, que ha defensat la "mobilitat real" entre les ciutats metropolitanes.Colau ha aprofitat la compareixença per insistir que durant el cap de setmana la capital encara estarà en fase zero avançada i ha demanat respectar les franges horàries d'esport i passeig, garantir les distàncies de seguretat i evitar aglomeracions. L'alcaldessa ha assegurat que si aquests aspectes es garanteixen serà viable plantejar una fase intermèdia entre la 1 i la 2 amb menys restriccions.Per ara, però, Colau ha recordat que està prohibit banyar-se i prendre el sol a les platges, almenys fins la fase 2. "La nostra voluntat no és sancionar perquè entenem que la situació és complexa i s'ha fet un gran esforç, però tenim unes normes que hem de respectar", ha dit l'alcaldessa.

