Disney Plus incorporarà el català a les sèries i pel·lícules de la plataforma

La campanya per demanar a Disney que inclogui contingut en català Foto: Plataforma per la Llengua

Les pel·lícules i sèries en català estaran disponibles a la plataforma Disney Plus. Així ho ha explicat el Govern, que segueix avançant favorablement en les negociacions amb el gegant audiovisual. Segons informa el Departament de Cultura de la Generalitat, la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, és la que manté la negociació continuada amb el director general de Disney España perquè la seva plataforma incorpori el català. Tot i això, encara no se sap quan arribarà exactament la llengua al servei de Disney.El català, però, arribarà en dues etapes a la plataforma. Després de la seva absència en el llançament de la plataforma, Disney ha avançat, com a pas previ a la incorporació com a opció directa d’idioma, que oferirà com a contingut extra les versions en català de les pel·lícules que ja disposen de versió en aquesta llengua i han estat exhibides o distribuïdes. Franquesa espera que la companyia, que ha apostat pel doblatge en català des de 1995, mantingui aquesta línia empresarial en aquest nou format de distribució de cinema.El 77,6 % dels catalans demanen sèries i pel·lícules amb doblatge en català a les plataformes que no l'incorporen pròpiament (com si fa Filmin): Netflix, Amazon Prime o Movistar+. Aquesta xifra suposa uns 5 milions de potencials consumidors i revela la bona salut del català en la creació de contingut digital, a més d'exigir que la llengua formi part dels productes estrenats mundialment.Aquesta és una de les conclusions principals de l'enquesta que ha portat a terme la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. L’enquesta revela que un 76,3 % dels ciutadans voldrien també subtítols en català i que un 83 % voldrien que les interfícies de maneig de les plataformes de video a demanda es poguessin configurar en català. El passat 24 de març, la Plataforma per la Llengua va denunciar la manca flagrant del català a la plataforma de Disney, en especial per la seva negativa d'incloure les sèries i pel·lícules ja doblades per la mateixa corporació. En alguns casos, a part del castellà i l'anglès, també es podien trobar doblats i subtitulats en altres de llengües, algunes d’elles amb menys parlants que el català.En un comunicat, l'organització criticava que "la voluntat de rebuig i de deixar de banda el català és activa i manifesta, tenint en compte que es tracta d’un contingut que ja existeix, perquè Disney és propietària de desenes de pel·lícules doblades a la llengua catalana, que ha optat per guardar-les i no publicar-les". La Plataforma per la Llengua va demanar milers de signatures a la ciutadania per a pressionar Disney i per instar al Govern a seguir negociant amb el gegant de l'entreteniment.

