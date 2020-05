Un 37% de catalans preveu menys ingressos pel coronavirus i només el 42% anirà de vacances

Gairebé quatre de cada deu catalans creu que la pandèmia farà que els ingressos de la llar caiguin, gairebé el mateix percentatge que confia anar de vacances aquest estiu. Així ha impactat en les famílies i el consum la crisi del coronavirus, segons una enquesta encarregada pel Departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'Agència Catalana del Consum, i feta pública aquest divendres En concret, un 37% dels enquestats tem que els ingressos caiguin quan passi el desconfinament, en especial els que ara es troben en un ERTO, a l'atur, els nascuts a l'estranger, els joves i les llars monomarentals o monoparentals. En bona mesura, els que ja es troben en una situació més precària actualment o estructuralment. En canvi, un 48,7% confia que els ingressos es mantindran i un 7,2%, que augmentaran.Pel que fa a l'estiu, només un 41,9% creu que anirà de vacances, la majoria dels quals, al mateix destí on tenia pensat. En canvi, un 50,3% afirma que no viatjarà, malgrat que aproximadament la meitat d'aquests sí que preveia fer-ho abans de la pandèmia. La resta, encara no ho sap.Una altra dada d'aquest sondeig apunta que el 60,5% de catalans confia que la crisi afavorirà un consum més responsable i tan sols un 31,1% no ho creu. En concret, els enquestats assenyalen que augmentaran la despesa sobretot en alimentació fresca, productes d'higiene personal, serveis de salut o productes de neteja i, en canvi, en reduiran en menjar preparat, plataformes de televisió i viatges.Igualment, n'hi ha més que afirmen que compraran menys per internet que no que n'augmentaran la despesa. Un 73,2% de catalans també creu que la gent tindrà molta o bastanta por a contagiar-se en espais amb molta gent i, en concret, els que més por fan són els concerts (64,6%), el transport públic (59,7%), les festes populars (58,6%) o esdeveniments esportius (55,5%), però en fa menys a les botigues per comprar (26,3) o el centre de treball (30,3%).L'informe, titulat "Impacte de la crisi sanitària per la COVID19 en els hàbits de consum de la població catalana", ha estat elaborat per Gesop amb 1.001 enquestes, del 20 al 28 d'abril. Entre altres aspectes sobre el consum, se n'extreu que la compra presencial s'ha incrementat i reduït en percentatges similars (30%), també pel que fa a internet, tot i que un 5% ha comprat per internet per primer cop durant el confinament.Quant a l'afectació de la pandèmia en despeses anteriors, un 25,3% afirma que havia comprat algun producte o servei que no ha utilitzat després, mentre que el 53,5% ha patit alguna afectació en el consum (sobretot quotes d'algun servei, com gimnasos). Igualment, un 31,1% ha posposat alguna compra, sobretot mobiliari, reformes de la llar o viatges i escapades.Finalment, un 7% d'enquestats assegura que l'han intentat enganyar o estafar amb alguna compra durant la pandèmia, com en la compra de mascaretes o intentant extraure dades personals. Un 42,3% denuncia també pujades de preu injustificades, sobretot de mascaretes o gels i productes frescos.La directora de l'Agència Catalana de Consum, Beth Abad, ha assenyalat que les conclusions de l'informe permeten "reorientar campanyes estratègiques a curt i mig termini, per tal de donar resposta a problemàtiques que ha recollit la pròpia enquesta". "Tornarem a recuperar la campanya de consum responsable, apostarem per potenciar fortament l'arbitratge i la mediació en consum, i treballarem en campanyes d'inspecció específiques en àmbits concrets per tal de defensar el dret de les persones enfront a engany o estafes, entre d’altres", ha avançat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor