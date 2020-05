La Xina publica el primer assaig clínic d'una vacuna segura i que crea immunitat contra el coronavirus

Pas important de la Xina cap a la creació d'una vacuna fiable i efectiva contra el coronavirus. La revista mèdica The Lancet ha publicat els primers resultats clínics revisats per altres científics d'una vacuna que ha estat provada en més de 100 persones i es mostra segura i crea immunitat.Després de fer l'assaig clínic en 108 persones sanes i 28 dies, els resultats són positius: la vacuna produeix anticossos i resposta contra el coronavirus. Tot i això, els resultats finals no s'avaluaran fins d'aquí 6 mesos.El professor Wei Chen, líder de l'estudi, assegura que es tracta d'una "fita important", ja que l'assaig "demostra que una dosi única d'aquesta vacuna que utilitza un vector adenovirus 5 (Ad5-nCoV) produeix anticossos específics per al virus en dues setmanes", si bé demana prudència.Tot i aquests bons resultats, el científic afirma que "encara estem molt lluny d'una vacuna que estigui disponible per a tots" ja que "la capacitat de desencadenar respostes immunes no indica necessàriament que protegeixi la gent de la Covid-19", però apunta que "donen una visió prometedora per desenvolupar vacunes".

