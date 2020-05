Xoc de versions entre Salut i el govern espanyol per les dades i un possible rebrot a Catalunya

Hi ha o no hi ha un rebrot de coronavirus a Catalunya? La incongruència de les dades facilitades per la conselleria de Salut i pel Ministeri de Sanitat ha fet aflorar els dubtes i el xoc de versions entre els responsables de gestió de la crisi. El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat aquest divendres que els han "sorprès" i "preocupen" les últimes dades facilitades per Catalunya sobre nous positius. També ha afirmat que s'han produït rebrots en diverses províncies i que almenys un s'ha registrat a Catalunya, però no ha especificat on. Fonts de Salut, però, neguen que s'hagi produït cap rebrot i ho atribueixen a una falta de la radiografia completa de la situació catalana per part de Simón.Les dades facilitades pel govern espanyol registren 56 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, un lleuger increment en comparació amb les dades de dijous, i 446 nous positius. Pel que fa a Catalunya, Sanitat registra 3 defuncions i 150 nous casos, tot i que alerta que les dades de defuncions en territori català se segueixen estudiant perquè ahir no constaven "per problemes de validació". La conselleria de Salut ha començat avui a emetre les dades sobre el coronavirus a primera hora del matí i ha notificat 43 defuncions, el doble que el dia anterior.Fonts de Salut expliquen aexpliquen que les dades que han facilitat mostren una "evolució esperable" i que s'han declarat al ministeri dades de defuncions dels dies anteriors. "Aquests casos ja estaven inclosos en les publicacions que es feien des del departament", asseguren. El ministeri, argumenten, demana la notificació de només "algunes" de les dades i que aquestes són les que coneix. "El ministeri només rep dades i les interpreta, però qui coneix la realitat epidemiològica és la Generalitat", sostenen.Sobre els eventuals rebrots, Simón ha dit que no seria una situació generalitzada, sinó vinculada a una zona concreta, però que ho estan analitzant perquè si la informació no és correcta no poden valorar el que està passant "realment". "Estan arribant unes xifres que requereixen més explicacions i que tenen algunes incongruències", ha dit.El Ministeri no va incloure ahir les dades catalanes per problemes de "validació". Simón ha dit que creien que era un problema "puntual" però que avui s'ha repetit, i que si la situació no es resol, "s'hauran de tenir les discussions que calguin per garantir la seguretat no només dels catalans sinó de tots els espanyols".

