Espanya registra un lleuger repunt de morts per coronavirus i 446 nous positius

El Ministeri de Sanitat informa que a l'Estat s'han comptabilitzat 56 morts per coronavirus, un lleuger increment en comparació amb les dades d'ahir dijous, i 446 nous positius. Les xifres totals augmenten a 28.628 defuncions per la covid-19 i 234.824 positius confirmats.Pel que fa a Catalunya, Sanitat registra 3 defuncions i 150 nous casos, tot i que alerta que les dades de defuncions en territori català se segueixen estudiant perquè ahir no constaven "per problemes de validació". La conselleria de Salut ha començat avui a emetre les dades sobre el coronavirus a primera hora del matí. En l’últim dia, hi ha hagut 123 noves hospitalitzacions a tot l'Estat, 17 menys que ahir, i 20 ingressos en UCI, els mateixos que aquest dijous. Madrid és la comunitat que concentra més defuncions, (13), seguida de Castella-la Manxa (10) i l’Aragó (10).El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, diu que els han “sorprès” i els "preocupen" les últimes dades facilitades per Catalunya sobre nous positius, assenyalant diverses "incongruències" en la comparativa. El mateix Simón ha apuntat que s'han produït rebrots en diverses províncies i que s'han pogut aïllar. Almenys un s'ha registrat a Catalunya, sense tenir més dades per part de Moncloa.Simón ha dit que no seria una situació generalitzada sinó vinculada a una zona concreta però que ho estan analitzant perquè si la informació no és correcta, no poden valorar el que està passan "realment". "Estan arribant unes xifres que requereixen més explicacions i que tenen algunes incongruències", ha dit.El Ministeri no va incloure ahir les dades catalanes per problemes de “validació”. Simón ha dit que creien que era un problema “puntual”, que avui s'ha repetit, i que si la situació no es resol, “s’hauran de tenir les discussions que calguin per garantir la seguretat no només dels catalans sinó de tots els espanyols”.

