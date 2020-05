Un estudi apunta que ara hi ha 34.000 catalans amb coronavirus

El personal sanitari ha detectat fins ara 64.037 positius per coronavirus i 216.269 possibles casos més, així com l'estudi de seroprevalença impulsat pel ministeri de Sanitat assenyala que un 5,9% de catalans (453.000) haurien superat aquesta malaltia . Ara bé, quants encara tenen i, per tant, podrien encomanar-la a d'altres? Un estudi calcula que hi hauria encara 34.000 casos actius o, el que és el mateix, una ràtio de 4,4 contagiats per cada 1.000 catalans.En termes absoluts, només la Comunitat de Madrid manté més casos en actiu, tot i que menys d'un miler més, 34.900. A nivell de ràtio per 1.000 habitants, però, se situa al capdavant Castella i Lleó (5,5), Castella-la Manxa (5,3) i Madrid (5,2), a certa distància de Catalunya, en quart lloc. N'hi hauria menys de 1.000 a les Canàries (500), La Rioja, Cantàbria i Múrcia (600), i a Astúries (700), però la ràtio seria també inferior a 1 a Andalusia (0,4), i les Balears i Galícia (0,9). Es poden consultar totes les dades en el mapa interactiu superior.Aquest estudi ha estat publicat aquest divendres i l'ha elaborat un equip multidisciplinari d'investigadors de la UPC i de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). En el conjunt de l'Estat, hi hauria 124.300 casos actius, un 28% dels quals es trobarien a Madrid i un 27% més a Catalunya, dos territoris que acumularien més de la meitat del total.Els autors han considerat una letalitat del coronavirus de l'1% en els territoris amb penetració significativa de la malaltia, d'acord amb els estudis de seroprevalença realitzats fins ara en altres països i de l'evolució en el temps de la proporció de morts respecte els detectats per edats en països amb una alta detecció com Corea del Sud. La letalitat, en zones amb menor penetració, es podria situar per sota del 0,7%, en part per la menor entrada del virus a les residències.Els investigadors també tenen en compte el "el retard diagnòstic, és a dir, el temps que passa entre desenvolupar símptomes i ser introduït a la base de dades com a cas positiu, i la capacitat de detecció del país". A l'estat espanyol, per exemple, es detectarien aproximadament entre un 8% i un 10% dels casos i es trigaria entre 10 i 12 dies en incloure'ls en les estadístiques.

