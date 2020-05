Autoritzada una manifestació de la Plataforma 3 d'octubre per a aquest dissabte a Barcelona

La Plataforma 3 d’octubre va fer la primera comunicació de la manifestació el 10 de maig al Departament d'Interior, però tres dies més tard el Ministeri de l'Interior va respondre amb la prohibició de la marxa. Van enviar una nova petició reforçant les mesures de seguretat el 16 de maig i aquest divendres han rebut la resposta.



El document estableix que la manifestació "es pot celebrar a condició que s'adoptin les mesures de seguretat". L'entitat recorda que el dret de manifestació "només es pot prohibir des de raons fonamentades d'ordre públic i de perill per a persones i bens" i consideren que les mobilitzacions comunicades "sempre" han tingut en compte les mesures de seguretat i aforaments limitats.



Afegeixen que "aquestes prohibicions sumàries en cap cas han anat acompanyades de propostes proactives que poguessin fer compatible els drets fonamentals de protecció de la salut amb el dret, també fonamental, de manifestació".



També critiquen "l'aplicació d'una doble vara de mesurar" del govern espanyol. "Mentre col·lectius, plataformes, organitzacions polítiques i sindicals d'esquerra trobem tot tipus de persecució, la dreta es manifesta sense cap mesura de seguretat i sota la permissivitat policial", lamenten.



Valoren negativament l'informe desfavorable de la Guàrdia Urbana de Barcelona "sense cap proposta de mesura correctiva que permetés la conciliació de drets". En aquest sentit consideren que l'executiu barceloní "hauria de propiciar polítiques de reconeixement dels drets socials i de ciutadania".



L'entitat critica que des de l'inici de l'estat d'alarma hi ha hagut "repetides vulneracions de drets fonamentals" que han estat "imposades" pel govern espanyol i "amb el suport de la conselleria d'Interior". En aquest sentit denuncien "les detencions i identificacions realitzades pels Mossos", especialment les del dimarts passat convocades sota el lema 'Recuperem els carrers' al barri de Gràcia.

El Ministeri de l'Interior ha autoritzat una manifestació de la Plataforma 3 d'octubre convocada per aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona limitada a una cinquantena de persones per a garantir la seguretat sanitària. L'entitat, que va comunicar la concentració el 10 de maig, considera "un èxit" haver "aconseguit" l'autorització de la marxa en un context de "segrest de les competències de la Generalitat" en què el dret de manifestació per part de l'estat espanyol ha estat "sistemàticament vulnerat". Afirmen que aquesta és la "primera mobilització no prohibida a Catalunya" però lamenten que les condicions "continuen sent una retallada del dret de manifestació".

