El Govern proposa obrir els centres de dia a la fase 3

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té l'objectiu d'obrir els centres de dia per a gent gran i persones amb discapacitat quan s'arribi a la fase 3 de desconfinament. Així ho asseguren fonts de la conselleria a, alhora que expliquen que ja han traslladat la proposta a patronals i sindicats. Veus patronals consultades confirmen que es treballa amb aquesta proposta i que, per part seva, l'avalen.El govern espanyol va decidir que els equipaments d'aquestes característiques poguessin obrir quan s'entrés en fase 1, però el sector va veure la mesura amb recel. La Generalitat va adaptar la recomanació de la Moncloa a través d'una resolució que recull com s'ha de produir el desconfinament dels centres a Catalunya. "L'ordre del ministeri no aportava els elements necessaris sobre el qui, el com i el quan procedir aquesta obertura", defensen les fonts consultades de la conselleria.Per poder procedir a l'obertura quan s'arribi a la fase 3, els centres hauran de disposar d'un pla d'actuació davant la crisi sanitària i hauran d'acreditar que els treballadors i els usuaris no són positius de Covid-19 i no han tingut símptomes de coronavirus durant els darrers 14 dies. També s'hauran de garantir tests i proves PCR en funció del que determinin les autoritats sanitàries i les mesures higièniques per prevenir contagis.Els centres que vulguin obrir s'hauran de dirigir a la conselleria amb una declaració responsable conforme compleixen amb els criteris i han adoptat les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries.A Catalunya hi ha 905 centres de dia i fins a 18.858 places, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D'aquestes places, el 52% estan en mans d'empreses de naturalesa mercantil, el 27% d'administracions públiques i el 21% d'empreses d'iniciativa social.

