La fiscalia demana al TSJC que autoritzi les manifestacions en cotxe de Vox a Catalunya

La façana del TSJC. Foto: Adrià Costa

La fiscalia s'ha posicionat aquest divendres al migdia al costat de Vox per demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que autoritzi les quatre manifestacions en cotxe que el partit d'ultradreta ha convocat per aquest dissabte al migdia a les quatre capitals de província catalanes. Les mobilitzacions, que també es faran a la resta d'Espanya, les va prohibir el Ministeri de l'Interior i després de diversos recursos i decisions judicials han acabat en quatre judicis contenciosos-administratius al TSJC.L'Advocacia de l'Estat manté l'oposició a les mobilitzacions per falta de garanties sanitàries i pel "rebrot" de casos de Covid-19 a Catalunya els últims dies. Segons Vox, el dret de manifestació no està suspès per l'estat d'alarma, sinó que això només passa en l'estat d'excepció o setge. Tot i que es pot limitar per raons de seguretat sanitària o d'ordre públic, l'advocat de Vox assegura que l'administració no ha concretat cap raó concreta per la qual la manifestació en cotxes particulars pugui afectar la salut dels participants o de la resta de ciutadans. L'advocat també ha recordat que el Tribunal Constitucional té establert que abans de prohibir una manifestació s'han de donar alternatives de recorregut o horaris.El lletrat Juan Cremades ha recordat que la fase 1 de desescalada permet certa mobilitat i es pot viatjar per tota la regió sanitària, anar a comerços, terrasses, misses i funerals. Per això, considera que a Lleida, Girona i Tarragona s'hauria d'autoritzar. Pel que fa a Barcelona, encara en fase 0, Cremades ha recordat que està en fase 0 però avançada i que aquest pròxim dilluns passarà a fase 1. En aquest sentit, també ha al·legat que la Delegació del govern espanyol a Madrid finalment ha autoritzat la marxa de Vox, així com el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, on moltes de les seves capitals també estan en fase 0. L'advocat de l'estat no ha pogut argumentar les diferències sanitàries entre Madrid i Barcelona.La fiscalia, per la seva banda, s'ha posicionat al costat de Vox per defensar el dret de manifestació sempre que es garanteixin les mesures de seguretat sanitària i de mobilitat. Així, ha considerat que la situació sanitària del país ha millorat força des que es van demanar i denegar les manifestacions i ha recordat que només la Guàrdia Urbana de Barcelona ha fet un informe no vinculant però desfavorable. També ha lamentat que les subdelegacions del govern no hagin plantejat alternatives d'horari o recorregut abans de prohibir les mobilitzacions.En canvi, l'Advocacia de l'Estat s'ha oposat a l'autorització de les manifestacions, assegurant que la denegació del permís sí que ha estat argumentat i que no es requereix un informe sanitari específic, ja que el Ministeri de Salut ja argumenta perquè s'aplica cada fase de desescalada a cada zona. A més, ha al·legat que cada capital té les seves pròpies circumstàncies i no es poden comparar entre elles. De fet, ha assegurat que Catalunya ha viscut la darrera setmana un "greu repunt" de contagis i morts, en comparació amb la resta d'Espanya, i per això cal ser més restrictiu. Per això, considera que el dret a la vida, en aquest cas, està per sobre del dret de manifestació, ja que els contagis entre manifestants es poden passar a persones no manifestants els pròxims dies. "El risc de contagi és el mateix que al principi de la pandèmia, i amb les dades sanitàries objectives es desaconsella la manifestació", ha assegurat.L'advocat de l'estat també ha al·legat que Vox no garanteix que els participants de cada cotxe convisquin a la mateixa casa i que, si no ho fan, portin mascareta. Així, creu que és "impossible" garantir això i que no es pot donar la responsabilitat a la policia per fer-ho complir. A més, ha al·legat que la distància de seguretat també és molt difícil de complir en aquells manifestants que vagin en bicicleta o moto.El lletrat també ha assegurat que la llei no preveu manifestacions en cotxe i que el decret d'estat d'alarma només preveu l'ús del cotxe per a casos necessaris com anar a comprar, treballar o al metge. En un sentit similar, travessa que els carrers han d'estar alliberats d'embussos per tal que puguin passar amb rapidesa els serveis d'emergències, i que no es pot alterar el dret dels altres ciutadans a passejar o fer esport. A més, ha recordat que diversos tribunal superiors van prohibir manifestacions el passat 1 de maig. "Un míting en cotxe no pot substituir el dret a la vida", ha conclòs un dels advocats de l'estat, recordant que la mobilització no és en defensa dels drets fonamentals, sinó que té motivacions polítiques.A Barcelona la convocatòria era inicialment d'11 a 15 hores, però l'advocat de Vox ha assegurat que es faria, com en les altres capitals de província espanyoles, de 12 a 12.30 hores. Preveu començar a la plaça Francesc Macià, baixar per la Diagonal fins al passeig Sant Joan, tombar pel carrer Diputació, on hi ha la Conselleria d'Interior i tornar a pujar per Roger de Llúria fins al carrer Mallorca, on hi ha la Delegació del govern espanyol a Catalunya. En total el recorregut fa uns quatre quilòmetres.A Tarragona, a la convocatòria és a les 12 del migdia a la plaça de les Corts Catalanes, i el recorregut d'uns tres quilòmetres preveu baixaria per la Rambla president Macià, la Rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani i tornaria per la mateixa via fins a acabar a la plaça Imperial Tarraco, davant la Subdelegació del govern espanyol.A Lleida, el recorregut previst va de l'avinguda Prat de la Riba fins a la plaça Ricard Vinyes, uns 1,5 quilòmetres. A Girona, l'inici i final és al Decathlon, i els cotxes passarien per la carretera de Barcelona, el carrer Ferran Puig i el passeig de la Devesa.Els quatre judicis, que s'han celebrat seguits en dues sales diferents, s'han fet amb tots els intervinents, premsa i públic amb mascaretes i amb certa distància de seguretat. Els advocats, a més, han estat dispensats de posar-se la toga, ja que aquestes són prestades.

