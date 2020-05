La Generalitat Valenciana realitza un assaig clínic amb plasma de pacients que han superat el coronavirus

La donació de plasma hiperimmune és voluntària, similar a una donació de sang a l'ús . El plasma s'extreu , es processa al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana , titulant la quantitat d'anticossos efectius, i s'emmagatzema fins que els hospitals ho requereixen per a un pacient concret .

L'Hospital La Fe de València, el de Sant Joan d'Alacant i el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana han posat en marxa un assaig clínic per investigar si el plasma de donants que han superat la infecció per la Covid-19 pot ajudar a millorar la salut de pacients amb pronòstic incert. Així mateix, s'han dut a terme quatre transfusions: dos a l'Hospital La Fe de València, una al de Sant Joan d'Alacant i una altra a l'Hospital Clínic de València.La transfusió de plasma hiperimmune, que s'obté de persones que han superat la infecció i conté anticossos neutralitzats contra el virus, és una "arma terapèutica que s'està explorant en casos on fallen la resta de tractaments que marquen els protocols actuals", ha detallat la Generalitat en un comunicat."És una cursa entre el virus, que vol continuar replicant i va lesionant òrgans, i el pacient, que ha de desenvolupar una immunitat efectiva que el contraresti", ha explicat el doctor Miguel Salavert, cap de Secció de Malalties Infeccioses de l'Hospital La fe.