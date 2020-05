Salut proposa avançar a la fase 2 les visites a residències

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat al govern espanyol que permeti avançar les visites a les residències de gent gran a la fase 2, ja que ara no està prevista fins a la fase tres. Vergés ha proposat "generalitzar" les visites. Fins ara, només està permès que en fase 1 es puguin fer en casos excepcionals i per fer acompanyaments en el final de la vida.Vergés ha plantejat la mesura per permetre donar "suport emocional" als residents i s'ha compromès a grantir el mínim risc per a la salut d'avis i familiars.La consellera també ha anunciat que Salut ha classificat en categories els geriàtrics catalans per ordenar el seu desconfinament. S'ha establert una categoria verda per a les residències sense casos de coronavirus, una taronja per a les que han pogut aïllar els positius i una vermella per als centres amb alt risc de contagi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor