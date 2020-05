Els experts xinesos detecten canvis en els casos més recents de coronavirus

Els metges xinesos estan observant canvis en el coronavirus actual que afecta el nord del país, respecte al del primer brot de Wuhan. El diari Global Times recull el testimoni d'un expert de la Comissió Nacional de Sanitat xinesa, Qiu Haib.Segons aquest expert, el coronavirus actual té un període d'incubació més llarg, si bé provoca menys casos greus perquè no ataca òrgans com el cor, els ronyons o els intestins amb la força de la primera Covid-19 i els tractaments són més efectius. A més, no presenten febre però sí un intens mal de coll i fatiga.Tot i que de moment els experts no poden parlar d'una mutació del virus, els canvis en el seu comportament podrien significar que s'ha produït. De confirmar-se aquest fet, es dificultaria la tasca per contenir la seva propagació i el desenvolupament de tractaments i vacunes.

