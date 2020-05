VÍDEO El moment de l'alta hospitalària a l’últim pacient que quedava ingressat a Terres de l'Ebre

Es tracta d'un dels moments més esperats a les Terres de l’Ebre des que el passat 12 de març s’hi diagnostiqués el primer cas de coronavirus al territori: l'alta de l'últim pacient amb la Covid-19 que quedava ingressat a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre. Això ha passat a l’hospital comarcal de Móra d’Ebre, on restava hospitalitzat aquest veí de Ginestar de 82 anys el qual, per fi, ha enfilat el passadís del centre cap a casa, amb l’alta hospitalària que confirma la seva bona evolució.Ha estat una alegria compartida per tot el personal sanitari d’aquest hospital que ha pogut apropar-se per acomiadar-lo i saludar-lo mentre ell retornava agraït el tracte amb els seus aplaudiments cap a les persones que n’han tingut cura i l’han ajudat a superar la pitjor fase de la malaltia. Ara queda seguir recuperant-se poc a poc, ja al seu domicili.

