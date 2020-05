La Moncloa seguirà dialogant amb ERC però li retreu «la dinàmica de negociació impossible»

"Ens hem sentit molt sols, com si la responsabilitat de protegir la salut dels ciutadans fos només nostra". És la frase amb la qual la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha resumit les polèmiques negociacions sobre la pròrroga de l'estat d'alarma, convertides ara en una crisi entre el PSOE i Podem sobre la derogació de la reforma laboral. La Moncloa ha assegurat, però, que pensa seguir buscant suports a dreta i esquerra, malgrat que sobre les forces progressistes hagi lamentat que algunes s'han situat en una "dinàmica de negociació impossible".Era un missatge adreçat directament a ERC, que reclamava la fi d'un comandament únic que es manté i mesures socials com un permís retribuït per facilitar la conciliació dels pares que han de tenir cura dels fills. El PSOE i els republicans van acaronar l'acord dimarts al migdia, però se'n va anar en orris quan es va anunciar l'acord amb Ciutadans. En nom de preservar la salut de tots els ciutadans, Montero ha advertit que no deixaran de parlar amb cap de les formacions polítiques per mantenir l'estat d'alarma i ha reclamat que s'aixequin "vetos contraposats que fan inviables" acords i que no es posin sobre la taula qüestions "que res tenen a veure amb la salut dels ciutadans"."S'han de ressetejar actitud i posicions fixades prèviament", ha advertit. I ha deixat caure que algunes d'aquestes formacions, com ERC i Compromís, van votar en contra de la pròrroga "amb els dits creuats per a què sortís endavant". La portaveu ha insistit que sigui amb Ciutadans o amb Bildu, el govern "no escatimarà cap esforç" per lligar els suports necessaris per garantir "la seguretat i la salut" dels ciutadans amb la vigència de l'estat d'alarma. "El que tots haguéssim volgut és que el PP no hagués dimitit de la seva responsabilitat, que sigui sensat per deixar de mirar de reüll què fa l'extrema dreta", ha assegurat la ministra.De fet, la Moncloa ha centrat la càrrega de la seva crítica al PP, de qui ha lamentat que es dediqui a fer "soroll" i que aprofiti la pandèmia "amb la calculadora de vots" perquè no admet un govern que no sigui de dretes. De la mateixa manera que ha assegurat que estendran la mà a tots els grups del Congrés de cara a una futura pròrroga de l'estat d'alarma, ara vigent fins al 7 de juny, també ha dit que allargaran la mà als populars perquè tornin "al sender del sentit comú".En tot cas, i de cara als pròxims mesos, la voluntat del govern espanyol, expressada per veu de Montero, serà pactar els pressupostos generals de l'Estat amb les formacions que van facilitar la investidura, però ha admès que en aquesta aritmètica voldrà incorporar també Ciutadans. Aquest consens, ha afegit, voldria que es fes extensible a la comissió de reconstrucció que tot just comença a caminar al Congrés dels Diputats.

