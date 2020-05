S'acaba la mesura que permetia dispensar medicaments amb prescripcions caducades els últims dos mesos

La mesura que ha permès a les farmàcies dispensar medicaments tot i que la prescripció estigués caducada acaba aquest divendres. Aquesta és una mesura que es va aprovar el 18 de març, quan la pandèmia havia entrat en els moments d'impacte més virulent, per evitar el desplaçament dels pacients amb malalties cròniques als centres de salut. A partir d'aquest dissabte, el pla de medicació haurà d'estar al dia.Les persones a qui se'ls hagi caducat el pla s'han de posar en contacte amb el metge -trucant al centre d'atenció primària (CAP) o a través de 'La Meva Salut', l'espai digital de consulta- perquè els el revisi i en valori la renovació, ja sigui a distància o de forma presencial si calen controls clínics.El 18 de març es va aprovar que els pacients amb malalties cròniques poguessin recollir a les farmàcies la seva medicació només amb la targeta sanitària i encara que el pla no estigués renovat. Ara, les receptes hauran d'estar al dia, però es podrà continuar recollint la mediació només amb la targeta sanitària, de manera que no caldrà anar als centres sanitaris si no cal per criteris clínics."Com impacta al ciutadà aquest canvi? Si el pla de medicació encara està vigent perquè està dins l'any inicial de la prescripció, se li dispensarà encara que no el porti imprès. Si el pla està caducat, fins ara se li deia que no patís i que més endavant ja el renovaria. Ara li diran que truqui al seu centre de salut per si el pot renovar telefònicament o amb una visita telemàtica o bé si cal fer-li un control clínic", explica la gerent del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut), Caridad Pontes, a l'ACN.La mesura tenia com a objectiu principal "protegir" pacients amb malalties cròniques i que es poden trobar en una situació fràgil en un moment en què el missatge principal era quedar-se a casa sempre que es pogués, recorda Pontes. A més, donava marge als responsables sanitaris per potenciar eines d'atenció remota, com l'assistència telefònica i la consulta electrònica (eConsulta).Els tractaments dels pacients crònics necessiten una supervisió almenys anual. En els moments més durs de la pandèmia, que havien precipitat el confinament de la població, els responsables sanitaris van assumir que el risc de no tenir aquesta supervisió durant unes setmanes era menor que el risc d'acudir als serveis mèdics en aquells moments.El coronavirus ha accelerat el desplegament de la telemedicina durant aquests mesos i es considera que ara és més fàcil contactar amb els metges per valorar si es pot renovar la recepta sense necessitat de personar-se als centres.Quan la propagació del virus ha disminuït i en un context de desconfinament gradual, els pacients que requereixen proves i exploracions han d'anar tornant als centres sanitaris. "Tampoc podem deixar de fer els controls clínics als pacients que ho requereixen", adverteix Pontes.La gerent del Medicament assegura que aquests pacients poden estar tranquils i no han de tenir por d'anar als ambulatoris si els metges els indiquen que és necessari i que ho poden fer. Les sales d'espera estan habilitades per garantir les distàncies de seguretat entre pacients, que a més, se citen de forma més espaiada; els circuits de persones amb símptomes respiratoris estan separats de la resta i l'ús correcte de mascaretes redueix el risc de contagi, indica.

