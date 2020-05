Montjuïc, l'avinguda Litoral i la Via Laietana, sense cotxes els caps de setmana fins al juliol

Mapa de carrers sense circulació de cotxes els caps de setmana. Autor: Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que a partir d'aquest dissabte i fins al 28 de juny, durant els caps de setmana i els dies festius es tallarà el trànsit de vehicles a set espais de la ciutat: Montjuïc, l'avinguda Litoral, la Via Laietana, l'eix del passeig de Sant Joan i el carrer Pi i Maragall, el carrer Gran de Gràcia, Creu Coberta i el carrer de Sants i el conjunt dels carrers Arizala i Onze de Setembre.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha anunciat la mesura aquest divendres en roda de premsa. Sanz ha assegurat que la mesura serà temporal i que una vegada acabi el termini s'estudiarà com es podrà seguir guanyant espai per als vianants. El veto als cotxes en aquests set espais suposa incorporar 12 kilòmetres exclusius per a vianants a la ciutat.La prohibició de circular començarà els dissabtes a les nou del matí i acabarà els diumenges a les nou del vespre. També s'aplicarà l'1 i el 24 de juny, dies festius a Barcelona.Els criteris amb què l'Ajuntament ha seleccionat les vies que es tallaran són, segons Sanz, l'afluència de vianants, la connexió amb espais d'oci i l'equilibri territorial entre tots els districtes de la ciutat. "Són opcions per moure's amb tranquil·litat i de forma segura a prop de casa", hadit la tinent d'alcaldia.L'arquitecte en cap de l'Ajuntament, Xavier Matilla, ha assegurat que el consistori ha previst rutes alternatives per als autobusos que circulen per aquestes vies i que no ho podran fer a partir d'ara els caps de setmana.Sanz ha assegurat que l'aplicació d'aquesta mesura no exclou que es recuperi la iniciativa "Obrim carrers" un cop acabi la situació d'excepcionalitat a causa de l'epidèmia de coronavirus. En molts casos, els carrers on s'aplicaran els nous talls són els mateixos.La mesura es va estrenar el 2 de febrer, entre les cinc de la tarda i les nou de la nit, a Gran de Gràcia i la Via Laietana. El primer dissabte de març s'hi van sumar els carrers de Sants i Creu Coberta.Al carrer Aragó -de la Meridiana al carrer Tarragona- es va aplicar per primera vegada el primer diumenge de març.

