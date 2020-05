El Suprem tira endavant el judici contra Laura Borràs

La sala segona del Tribunal Suprem ha acordat tramitar el suplicatori al Congrés dels Diputats per poder jutjar la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La condició d'aforada en tant que diputada fa necessari el tràmit -que requerirà d'una votació en secret i a porta tancada al ple de la cambra baixa quan ho decideixi la mesa- per seguir amb el procés.El Suprem la vol jutjar per quatre delictes en al seva etapa al capdavant de la Institució de les lletres catalanes entre 2012 i 2018, amb els governs de CiU i Junts pel Sí. En concret li imputen frau a l'administració, malversació de cabals públics i falsedat documental.La principal acusació és la fragmentació de contractes, que ella sempre ha negat i ha atribuït a una operació política. Fa uns dies la Sindicatura de Comptes va fer públic un informe , que la seva defensa va considerar que no provava cap delicte i que fins i tot va dir que faria arribar al Suprem, que constatava per unanimitat que alguns dels contractes que investiga el Suprem havien estat fragmentats sense complir amb la normativa.Després que el tema arribés al Suprem a través del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona, el passat febrer es va citar la diputada per a que prestés declaració de manera voluntària, però ella s'hi va negar.A més de Borràs, l'alt tribunal jutjarà a Isaías Herrero Florensa, l'informàtic amic de la diputada que hauria estat el beneficiari dels contractes menors i que hauria rebut instruccions de la directora per saltar-se els filtres legals. Unes instruccions que consten en uns correus electrònics dels que Borràs no reconeix l'autoria. El Suprem quantifica les irregularitats en 18 contractes menors per import de 259.863 euros.El cas de Borràs al Suprem ha estat instruït pel magistrat Eduardo Porres. Un cop atesa l'opinió del jutge, el president de la sala penal, Manuel Marchena, ha sol·licitat al president del Suprem i el Consell General del Podem Judicial, Manuel Lesmes, que reclami al Congrés poder jutjar la portaveu de JxCat.

